Полиция Екатеринбурга ликвидировала платный проход к пляжу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

Вопиющая ситуация произошла в Екатеринбурге на Кольцовском тракте у пляжа возле отеля «Рамада». Здесь неизвестные лица самовольно поставили будку и оборудовали шлагбаум, после чего брали с горожан деньги за проход на пляж.

После многочисленных жалоб местных жителей в отдел полиции №6 Октябрьского района Екатеринбурга, стражи порядка завели уголовное дело по статье УК РФ 330 «Самоуправство».

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

29 мая сотрудники полиции убрали будку и демонтировали шлагбаум, после чего доставили 17-летнего молодого человека, который дежурил в будке в отдел полиции для разбирательства.

- Гражданин не смог пояснить на основании чего установлена данная конструкция и не предоставил никаких документов. Он доставлен в дежурную часть для разбирательства, - рассказывают в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу

В полиции также заявили, что расследование уголовного дела продолжается. Сейчас устанавливаются лица, причастные к незаконному сбору денег с граждан.