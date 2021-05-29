На трассе под Екатеринбургом в ДТП погибли два человека

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В Невьянске на 103 километре трассы «Екатеринбурге – Нижний Тагил – Серов» в пятницу в 15:30 произошла серьезная автомобильная авария, в которой погибли два человека, еще один получил травмы.

Как выяснили сотрудники ГИБДД области, 33-летний водитель иномарки «Джип Гранд Чероки» ехал из Екатеринбурга в сторону Качканара со скоростью 160 километров час. На 103-м километре трассы он превысил скорость, автомобиль занесло и выкинуло с трассы. После этого машина влетела в дерево, а водителя выбросило из салона через люк, расположенный на крыше.

В результате аварии водитель, которым оказался житель города Магадан и 35-летний пассажир (житель города Первоуральск) иномарки погибли на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Еще один 45-летний пассажир доставлен в Невьянскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Оказалось, что водитель иномарки не был пристегнут ремнем безопасности, а пассажиры были.

- На месте ДТП следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия, установлены личности погибших, опрошен свидетель, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. - По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, в рамках которой будут проведены необходимые экспертизы и исследования, в том числе на наличие алкоголя в крови у водителя.