Фото: отделение пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле мотоциклист пострадал при столкновении с бетонным блоком. Инцидент произошел 27 мая. 21-летний молодой человек за рулем «Мотоленда» ехал по лесной дороге в сторону коллективных садов по улице Лебяжинской. В результате мужчину госпитализировали с открытым переломом правой голени. Об этом сообщает местное издание TagilCity.

Молодой человек не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения, и допустил наезд на препятствие в виде бетонного блока. Отмечается, что водитель управлял транспортом без прав, а также сам мотоцикл не состоял на учете, - отмечают в отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, накануне в Екатеринбурге под колесами Mitsubishi погиб 30-летний житель Пензенской области. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.