В Екатеринбурге цыганки, представляясь сотрудниками соцслужб, украли у пенсионеров больше миллиона

Уголовное дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начнут судить двух цыганок, укравших у пенсионеров больше миллиона рублей. Женщины забирали имущества пожилых людей прямо у них дома. Попадали в квартиры пенсионеров они, представляясь сотрудниками медорганизации, сотрудниками социальной службы, совершаюшими обход с целью уведомления о денежной реформе и предстоящем обмене денег на купюры нового образца, либо о повышении пенсии, получении компенсации и т.д.

- Обвиняемые разработали план, согласно которому проникали в квартиры пожилых граждан под надуманным предлогом, после чего одна отвлекала внимание пенсионера, а вторая отыскивала ценное имущество или деньги в целях хищения, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Так, в январе 2020 года одна из злоумышленниц представилась пожилой женщине сотрудницей Пенсионного фонда России и попросила пустить в квартиру, чтобы выяснить, нужен ли в ней ремонт. Бабушка пустила женщину, а та стала ее отвлекать. Вторая в этот момент зашла в незапертую квартиру, нашла коробку с ювелирными изделиями и забрала ее. После этого она подала условный сигнал своей соучастнице, и обе покинули место преступления.

Всего за 11 месяцев 2020 года таким образом злоумышленницы обокрали 11 пенсионеров. Уголовное дело будет рассматривать Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.