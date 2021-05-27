Свердловские автоинспекторы расскажут, как школьникам соблюдать ПДД на летних каникулах

В ГИБДД Свердловской области призвали юных пешеходов быть осторожнее на дорогах с наступлением летних каникул. Для этого в регионе проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». Автоинспекторы будут посещать детские лагеря, чтобы рассказывать школьникам о соблюдении ПДД. Полицейские проведут различные акции, конкурсы и флешмобы.

- К сожалению, с начала этого года в регионе зарегистрировано уже 140 ДТП с участием детей, в которых 10 детей погибли и 150 получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации.