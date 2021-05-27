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Происшествия27 мая 2021 7:47

В Нижнем Тагиле женщина упала в подъезде и застряла между перилами

Один из прутьев прошел через нее возле плеча, второй - повредил лицо
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: instagram.com/tagilskyspasatel/

Фото: instagram.com/tagilskyspasatel/

В Нижнем Тагиле, в подъезде одного из домов на улице Гвардейская женщина упала на лестничной клетке и застряла между металлическими прутьями перил. Один из прутьев прошел через нее возле плеча, второй - повредил лицо. Вызволять женщину из металлической ловушки пришлось спасателям.

- Если бы не своевременная помощь спасателей МБУ «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил» жизни пострадавшей грозила серьезная опасность, - рассказали в Центре защиты населения Нижнего Тагила.

Чтобы вызволить женщину, застрявшую между перил, спасателям пришлось разрезать прутья гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. После того, как пострадавшая смогла выбраться из ловушки, ее передали бригаде скорой медицинской помощи.

Фото: instagram.com/tagilskyspasatel/

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