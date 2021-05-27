В Нижнем Тагиле женщина упала в подъезде и застряла между перилами

Фото: instagram.com/tagilskyspasatel/

В Нижнем Тагиле, в подъезде одного из домов на улице Гвардейская женщина упала на лестничной клетке и застряла между металлическими прутьями перил. Один из прутьев прошел через нее возле плеча, второй - повредил лицо. Вызволять женщину из металлической ловушки пришлось спасателям.

- Если бы не своевременная помощь спасателей МБУ «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил» жизни пострадавшей грозила серьезная опасность, - рассказали в Центре защиты населения Нижнего Тагила.

Чтобы вызволить женщину, застрявшую между перил, спасателям пришлось разрезать прутья гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. После того, как пострадавшая смогла выбраться из ловушки, ее передали бригаде скорой медицинской помощи.