В Екатеринбурге на площади 1905 года пройдет последняя ярмарка весеннего сезона

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ближайшие выходные пройдет последняя ярмарка весеннего сезона. По традиции торговые ряды откроют 29 и 30 мая на парковке площади 1905 года. Здесь можно будет приобрести фермерскую продукцию от производителей со всего региона.

- Учитывая самый разгар дачного сезона и активных посадочных работ, для всех садоводов подготовят широкий ассортимент саженцев и рассады различных культур, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как обычно ярмарка будет работать для жителей и гостей уральской столицы с 09:00 до 17:00. Парковка на главной площади будет закрыта. Оставить свой автомобиль можно будет на прилегающих улицах или в паркинге торгового центра «Пассаж».