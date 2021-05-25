В Екатеринбурге компания подростков ограбила 13-летнюю школьницу

Под подозрение попали три студентки городских колледжей и одна старшеклассница Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала четырех девушек, которых подозревают в ограблении школьницы. Инцидент произошел 19 мая на улице Татищева. В тот вечер 13-летняя девочка вышла до магазина недалеко от дома. По пути она встретила компанию девушек, которые курили около подъезда. Они оставили подростка и потребовали показать ей электронные часы на ее руке. Когда школьница отказалась, они силой отобрали у нее этот гаджет, а также телефон, 300 рублей наличными, также с шеи жертвы сорвали серебряную цепочку.

- Под подозрение попали три студентки городских колледжей и одна старшеклассница. Двоим из них по 18 лет, другим – 17 и 15. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют роль каждой из девушек в данном происшествии, чтобы дать уголовно-правовую оценку их деяниям, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Действия девушек попадают под статью «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Наказание за это преступление предусматривает серьезную ответственность вплоть до лишения свободы.