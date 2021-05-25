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Здоровье25 мая 2021 16:17

В Свердловской области закроют часть ковидных госпиталей

Это случится, если в регионе зафиксируют всплеск заболеваемости после майских выходных
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Сейчас в регионе выделено больше 2 тысяч коек для больных коронавирусом.

Сейчас в регионе выделено больше 2 тысяч коек для больных коронавирусом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут сокращать количество ковидных коек. Об этом заявил вице-губернатор региона и глава оперштаба Павел Креков. По словам чиновника, закрывать госпитали начнут через неделю, потому что в регионе в них нет потребности. Больницы начнут снова работать как прежде до пандемии.

- У нас сегодня чуть более 2 тысяч мест, это количество остается стабильным уже месяц. Мы находимся в зоне снижения заболеваемости. Важно выждать инкубационный период после майских праздников, 9 мая. Серьезных подъемов пока мы не регистрируем. Минимум неделю еще будем ждать, - сообщал Павел Креков.

От также уточнил, что у регионального правительства уже есть несколько больниц на примете. В частности, больных могут перестать отправлять в ГКБ №14.

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