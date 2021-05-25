Клещи покусали почти 17 тысяч свердловчан

В Екатеринбурге клещи больше всего атакуют горожан в Верх-Исетском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области клещи покусали уже 16 977 человек. По данным Роспотребнадзора, количество пострадавших в 1,5 раза превышает среднемноголетний уровень.

- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях Свердловской области. Превышение в 1,5 раза и более зарегистрировано в 11 муниципалитетах, - рассказали в ведомстве.

Больше всего пострадавших в Дегтярске, Талицком, Рефтинском, Асбестовском, Пышминском городских округах, Нижнесергинском, Таборинском, Слободо-Туринском и Ирбитском муниципальном районе.

В Екатеринбурге клещи больше всего атакуют горожан в Верх-Исетском районе. Всего в столице Урала членистоногие покусали 6 262 человек.

По данным на 24 мая в медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 28 человек, в том числе шесть детей. Предварительный диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» поставлен 115 людям. Среди них 53 ребенка.

В Роспотребнадзоре напомнили, что самой надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.