В Талице суд признал незаконным покупку муниципальным учреждением двух Toyota Camry

По решению суда муниципальному учреждению придется расторгнуть контракт с автосалоном и вернуть автомобили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Свердловской области признал незаконным покупку муниципальным учреждением Талицы двух Toyota Camry общей стоимостью более 3,5 миллионов рублей. Нарушения требований законодательства при закупке транспорта для муниципальных нужд нашла прокуратура.

- При изучении аукционной документации установлено, что техническим характеристикам поставляемого товара, установленной в документации, соответствует только одна модель автомобиля одного производителя, а именно Toyota Camry, - рассказывают в прокуратуре Свердловской области. - Это является прямым нарушением требований ст. 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и свидетельствует об ограничении количества участников закупки.

Контракт с автосалоном на поставку двух автомобилей был заключен Управлением по транспортному и техническому обслуживанию города. Теперь муниципальному учреждению придется расторгнуть контракт с автосалоном и вернуть автомобили. Поставщик в свою очередь должен будет вернуть организации деньги.