На площади Уралмаша появились огромные батуты

Пока батуты работают в тестовом режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на площади Уралмаша на месте, где ранее размещался супрематический крест Покраса Лампаса, установили несколько больших детских батутов.

На ночь развлекательные объекты сдувают, а каждое утро надувают снова. Пока батуты работают в тестовом режиме, потому что нужно понять, будут ли они востребованы в этом месте. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Батуты оснащены защитными сооружениями, чтобы обезопасить детей. Как долго они простоят здесь – неизвестно.