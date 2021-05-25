Фото: vk.com/ondandpr

В Свердловской области нарушителей противопожарного режима вычисляют беспилотники. Рейды проводят сотрудники МЧС и Росгвардии. Так, проверка соблюдения противопожарного режима с применением беспилотных летательных аппаратов Zala, прошла в Горноуральском городском округе.

- С высоты 500 метров беспилотники обследовали село Шиловка, поселок Новоасбест и прилегающие территории: поля, лесные массивы, участки вырубки деревьев, берега водоемов, - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.

Фото: vk.com/ondandpr

В этот раз нарушений не нашли. Однако с начала пожароопасного периода к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности привлекли 90 человек и одну частную организацию.

Напомним, что особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 30 апреля.