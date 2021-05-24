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Общество24 мая 2021 16:06

«Российские железные дороги» заплатят штраф в размере 81 тысячи за смерть лося на перегоне

Исковое заявление подал Нижнетагильский транспортный прокурор
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Российские железные дороги» должны заплатить 81 тысячу рублей в качестве штрафа за смерть лося, сбитого поездом. Исковое заявление подал Нижнетагильский транспортный прокурор. Сохатого сбили на перегоне Нейва – Шурала. В ведомстве посчитали, что животному миру причинили существенный ущерб.

- В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие магистрали, обязаны принимать меры по предотвращению гибели объектов животного мира и возмещению ущерба, - отмечают в Уральской транспортной прокуратуре.

Невьянский городской суд Свердловской области требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.