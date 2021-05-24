Сайт предварительного голосования «Единой России» PG.ER.RU подвергся DDoS-атаке

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

«Ростелеком»: Мы фиксируем практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования «Единой России». Как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов, сообщил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

- Все такие атаки мы видим и блокируем, – подчеркнул он.

Ранее 24 мая руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев подтвердил, что сайт предварительного голосования подвергся DDoS-атаке. По его словам, количество запросов с различных IP-адресов превышало 15 тысяч в секунду. Накануне аналогичная атака была совершена на сайт партии ER.RU. При этом на сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Системы защиты сайта оперативно сработали, оповестив администраторов департамента ИТ, и позволили обеспечить блокировку адресов атакующих, рассказал Вячеслав Сатеев.

- Потеря данных исключена, они будут отображаться в полном объеме. На проведении процедуры ddos-атака никак не отразится, — подчеркнул руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.