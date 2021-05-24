На марке может появиться изображение памятника маршалу Георгию Жукову Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга выбирают изображение для новой почтовой марки, которую выпустят в честь присвоения уральской столице почетного звания «Город трудовой доблести». Голосование проходит с 24 по 31 мая, пишет ИА «Уральский меридиан».

Список монументов для голосования опубликован на официальном портале Екатеринбурга.

В него попали: памятник маршалу Георгию Жукову, мемориал детям войны и труженикам тыла, памятник «С чего начинается Родина», памятник разведчикам-мотоциклистам, памятник «Седой Урал», памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, памятник воинам-спортсменам, памятник студентам, преподавателям и сотрудникам УПИ, погибшим в боях, мемориал рабочим Верх-Исетского заводы, погибшим на фронте и тем, кто ковал Победу в тылу.