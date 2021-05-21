В автобус не влезть: жители Евстюнихи не могут добраться из пригорода в Нижний Тагил

В разгар дачного сезона мест для всех в автобусе не хватает Фото: Алексей БУЛАТОВ

С установлением аномальной жары в Свердловской области и началом дачного сезона жители поселка Евстюниха под Нижним Тагилом стали жаловаться на нехватку мест в автобусах, курсирующих от поселка до города.

- Уехать почти невозможно, все желающие просто не помещаются в автобус, - рассказывают пассажиры.

По словам садоводов, перевозчик оставил на маршруте №6 «Выя – Евстюниха» только один автобус, где всего 20 сидячих мест. Естественно, один автобус не может обслужить рейс, тем более, в разгар дачного сезона. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В компании, которой принадлежит рейс, говорят, что о проблеме здесь знают, вопрос находится в стадии проработки: по данному направлению планируется запуск дополнительного общественного транспорта. Об этом информирует ИА "Все новости".