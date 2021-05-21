В уральской глубинке капитан полиции избил 17-летнего парня

Оперативно-розыскная часть собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области проводит проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве капитана полиции обвинили в избиении 17-летнего парня. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, 16 мая в больницу с травмами поступил покалеченный подросток. Он пояснил, что на автомойке его избил оперуполномоченный.

- У парня серьезные травмы головы и живота. Он утверждает, что полицейский бил его кулаками и черенком от лопаты, - отмечает инсайдер «Комсомолки».

Сам капитан МВД свою вину отрицает. Оперативно-розыскная часть собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области проводит проверку. Пресс-секретарь главка Валерий Горелых заявил, что комментарии последуют лишь по окончании проверки.