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Происшествия21 мая 2021 10:01

В уральской глубинке капитан полиции избил 17-летнего парня

Подросток считает, что из него выбивали показания
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Оперативно-розыскная часть собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области проводит проверку.

Оперативно-розыскная часть собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области проводит проверку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве капитана полиции обвинили в избиении 17-летнего парня. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, 16 мая в больницу с травмами поступил покалеченный подросток. Он пояснил, что на автомойке его избил оперуполномоченный.

- У парня серьезные травмы головы и живота. Он утверждает, что полицейский бил его кулаками и черенком от лопаты, - отмечает инсайдер «Комсомолки».

Сам капитан МВД свою вину отрицает. Оперативно-розыскная часть собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области проводит проверку. Пресс-секретарь главка Валерий Горелых заявил, что комментарии последуют лишь по окончании проверки.

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