На Эльмаше из-под земли забил фонтан

Фото: скриншот с видео

На Эльмаше сегодня ночью очевидцы сняли на видео, как из-под земли забил фонтан. Вода пробила асфальт возле дома на Шефской, 100 во время опрессовок.

- Сегодня ночью зафиксирован выход на поверхность, бригада ЕТК была на месте через 15 минут, воду перекрыли, место повреждения огородили. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Сейчас на месте работает ремонтная бригада. Горячую воду во время аварии жителям Эльмаша не отключали.

Напомним, что сегодня закончился первый этап опрессовок. Гидравлические испытания проходили с 17 по 21 мая с 23:00 часов до 05:00 часов без ограничения горячего водоснабжения потребителей. Всего было выявлено 18 повреждений в районе улиц: Победы, Космонавтов, Амундсена, Бабушкина, Фурманова, Чайковского, Вайнера. Следующий этап опрессовок пройдет с 8 по 11 июня.