В Екатеринбурге угонщика элитных автомобилей приговорили к шести годам лишения свободы

Андрей Щербаков с подельником и тремя неизвестными украли несколько иномарок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге угонщика элитных автомобилей приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима. Андрей Щербаков с подельником и тремя неизвестными с сентября 2016 года по февраль 2017 украли несколько иномарок в числе которых «Ниссан Мурано», «Инфинити FX30D», два автомобиля «Тойота Ленд Круйзер 200», «Лексус NX200».

Для угона они использовали радиоэлектронное оборудование с помощью которого перехватывали радиосигнал ключа автомобиля и отключали противоугонную систему.Общая сумма украденных автомобилей составила больше 13,9 миллионов рублей.

- Андрей Щербаков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Отметим, что подельник Андрея был приговорен судом к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима в декабре 2020 года.