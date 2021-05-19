Ушла из дома пять дней назад: в Екатеринбурге разыскивают 17-летнюю девушку

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 17-летнюю Викторию Горелову, которая вышла из дома 14 мая в районе Уралмаша, с тех пор никакой информации об ее местонахождении нет.

- Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, каре-зеленые глаза, светло-русые волосы до плеч, - рассказывают добровольцы.

В момент пропажи была одета в рубашку белого цвета, черные джинсы, белые кроссовки, белый топик в синюю полоску, с собой у нее была сумка черного цвета.

Также поисками несовершеннолетней занимаются в отделе полиции № 15. Если вы знаете, где может находиться Виктория Горелова, сообщите по телефонам 8(343)356-42-15 либо 102 (02).Также вы можете связаться с руководителем отряда «Прорыв» по номеру 89000440220.