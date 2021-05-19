Вылетел на красный: в Екатеринбурге автомобиль сбил 39-летнего мужчину на самокате

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В Екатеринбурге на оживленном перекрестке на пересечении улиц Белинского и Декабристов сбили 39-летнего мужчину на самокате. Прибывшие на место аварии полицейские установили, что электросамокат выехал на запрещающий сигнал светофора, когда все автомобили уже начали движение.

- Мужчина на электросамокате при проезде перекрестка был сбит автомашиной, в результате чего получил травму головы и госпитализирован в лечебное учреждение, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Автомобилей Ravon Nexia управлял 39-летний мужчина, который имеет общий стаж вождения 21 год. Инспекторам он пояснил, что дождался зеленого сигнала светофора, но неожиданно на его полосу выехал самокат, наезда избежать не удалось.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они установили личности участников аварии, теперь им предстоит выяснить, из-за чего именно произошло столкновение.