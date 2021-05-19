Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области массово проверяют такси, автобусы и грузовые автомобили. Проверки проводят госавтоинпекторы и сотрудники Ространснадзора. Накануне они проверили автобусы и такси Екатеринбурга, а на ЕКАДе контролировали соблюдение правил дорожного движения водителями грузовых автомобилей. Сотрудниками двух ведомств проверено 20 автобусов, 65 грузовых автомобилей и 15 такси.

- Выявлено четыре автобуса с имеющимися недостатками в виде внесения изменений в конструкцию - в салонах демонтированы места для сидения пассажиров. За эти нарушения ответственность понесут как водители, так и должностные лица автопредприятий, ответственные за эксплуатацию транспортных средств, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

На водителей грузовых автомобилей сотрудниками ГИБДД составлено 13 административных материалов за нарушение правил перевозки грузов. Сотрудники Ространснадзора, в свою очередь, составили на них 4 административных материала за нарушения правил использования тахографов. Они отсутствовали, либо были в неисправном состоянии.

Кроме того сотрудники ГИБДД выявили несколько автомобилей с техническими неисправностями, а именно с внесением изменений в конструкцию.

- Водители по-прежнему, думают, что можно тонировать стекла автомобиля. У одного из остановленных автомобилей выявлен ряд неисправностей, которые могут стать причинами ДТП - отсутствие капота, несоответствующие требованиям ГОСТа рулевое колесо и сидения, имелись изменения подвески автомобиля, а также установлены колеса, не соответствующие типу транспортного средства, - рассказали в ГИБДД.

Нарушителям выданы требования о приведении в порядок автомобилей в соответствие с требованиями действующего законодательства.