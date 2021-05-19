В Нижнем Тагиле пытаются спасти 30 котиков, запертых у старушки

Голодные питомцы ждут помощи. Фото: ТагилСити.ру

В квартире одной из многоэтажек в Нижнем Тагиле, где проживает 80-летняя старушка, обитают 30 кошек и котов. Жилое помещение завалено мусором, в воздухе летают мухи. Также здесь царит неприятный запах, который беспокоит соседей.

По словам зоозащитников, вначале питомцев было немного, однако их не стерилизовали, поэтому через несколько месяцев количество кошек и котов значительно увеличилось.

Фото: ТагилСити.ру

Женщина не справляется с питомцами, она не убирает за ними, так как в квартире отключили воду, нет здесь и электричества. Кроме того, из-за возраста хозяйке самой требуется медицинская помощь. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

По словам волонтеров, животных нужно пристроить (в этом могут помочь волонтеры), а квартиру продезинфицировать.