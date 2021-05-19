Застройщик объяснил, почему снесли стену возле памятника архитектуры в центре Екатеринбурга

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге общественники заявили о сносе строителями памятника архитектуры - «Дома Башуровой». Они опубликовали видео и предположили, что на нем экскаватор уже разгребает завалы. Общественники обратились в полицию.

- Вчера наш город понес очередную утрату. Разрушена брандмауэрная стена «Дома Башуровой» (Хохрякова, 68). Участок в собственности УГМК, - написали в группе общественной организации «Уральский хронотоп» ВКонтакте.

Однако в «УГМК-Застройщик», которые строят возле памятника архитектуры дом, заявили, что демонтируемая стена не является объектом культурного наследия.

- Региональным управлением госохраны ОКН был подписаны соответствующие приказы, которые находятся в открытом доступе на сайте управления. В соответствии с вышеуказанными документами демонтируемая стена не является объектом культурного наследия - это часть бывшей постройки хозяйственного назначения. Она сносится для возможности организации временной дороги для жителей соседнего дома по адресу ул. Радищева, 31, - рассказали в «УГМК-Застройщик».

Также там отметили, что регулярно проводят мониторинг ближайших к стройке объектов культурного наследия, что исключает возможность их повреждения. Кроме того, они будут реконструированы и приспособлены под современное использование по аналогии с Симановской мельницей и зданием лаборатории в ЖК «Макаровский».