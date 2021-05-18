Под Екатеринбургом два человека погибли в пожаре в садовом товариществе

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Под Екатеринбургом во время пожара в садовом товариществе «Визовец-5» погибли два человека. Их тела обнаружили во время разбора сгоревшей конструкции дома. На место вызвали сотрудников следственного комитета. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

- Личности погибших людей уже установили. Это пожилые местные жители, проживавшие на улице Крауля в областном центре, 1934 и 1935 годов рождения. Их тела сильно были повреждены огнем. В коллективном саду пенсионеры обычно проживали с мая по октябрь, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По предварительной версии чрезвычайное происшествие не связано с криминалом. Следователи опрашивают соседей и устанавливают данные, которые характеризуют погибших.