В Екатеринбурге начался ремонт развязки на пересечении Луганской и Объездной дороги

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге дорожники приступили к ремонту развязки на пересечении улиц Луганской и Объездной дороги. Движение транспорта здесь будет закрыто в течение четырех месяцев, планируется, что работы завершатся 15 сентября. За это время здесь уложат новое асфальтобетонное покрытие, заменят гидроизоляцию и деформационные швы, а также обновят барьерные ограждения и тротуары.

- Временное ограничение движения, с которым столкнулись автолюбители, является вынужденной мерой, продиктованной требованиями безопасности и технологическим регламентом, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Транспортную развязку построили 19 лет назад, за это время ее ни разу не ремонтировали. Замене подлежат 11 деформационных швов, 454 погонных метра ограждений, 330 квадратных метров тротуарной плитки.