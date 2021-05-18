Почти 1 тысяча студентов будут работать летом проводниками в уральских поездах

Фото: предоставлено СвЖД

Для работы проводниками в период летних пассажирских перевозок 2021 года Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») планирует привлечь 940 бойцов молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды». Из них 670 человек будут обслуживать поезда, курсирующие со станций Свердловской железной дороги в направлении Черноморского побережья (Имеретинский Курорт, Новороссийск, Анапа). Остальные будут работать в поездах, отправляющихся с Южно-Уральской дороги.

Холдинг «РЖД» активно сотрудничает с высшими и средними профессиональными учебными заведениями и в летний период привлекает студентов для работы проводниками пассажирских вагонов. Всего в этом году планируется задействовать порядка 9 тыс. студентов из 449 учебных заведений Омска, Новосибирска, Барнаула, Екатеринбурга, Перми и других городов России, из них более 6,7 тыс. человек – из молодежной организации «Российские студенческие отряды».

К обслуживанию пассажиров студенты допускаются только после обучения по специальной программе и сдачи экзаменов. Учебный курс включает несколько базовых дисциплин, в том числе правила технической эксплуатации железных дорог, безопасность движения поездов, устройство пассажирского вагона, правила техники безопасности, пожарной безопасности и т.д. Также они проходят медицинский осмотр.

В поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимаются необходимые противоэпидемические меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов.

Всем сотрудникам холдинга «РЖД», которые взаимодействуют с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряют температуру. Они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками.