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Общество18 мая 2021 7:40

В «Мотиве» опровергли информацию об аресте имущества компании и гендиректора

В организации заявили, что общество не уведомлялось и не участвовало в судебных заседаниях
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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В организации заявили, что общество не участвовало в судебных заседаниях

В организации заявили, что общество не участвовало в судебных заседаниях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Мотиве» опровергли информацию об аресте имущества компании и гендиректора. В организации заявили, что общество не уведомлялось и не участвовало в судебных заседаниях.

- ООО «Екатеринбург 2000» не осведомлено об каких-либо ограничительных мерах в отношении имущества, как организации, так и генерального директора, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании. - В картотеках судебных дел отсутствуют какие-либо данные о судебных заседаниях и состоявшихся судебных решениях по изложенным в СМИ фактам.

«Мотив» - один из крупнейших региональных операторов мобильной связи, основанный в 1996 году. Компания предоставляет услуги сотовой связи на территории Свердловской, Курганской области, ХМАО и ЯНАО.