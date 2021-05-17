В Екатеринбурге по аплодисментам выберут лучшего ученого

Уровень шума замерит специальный электронный прибор. Фото: предоставлено организаторами

В Екатеринбурге 18 мая состоится «батл», в котором будут соревноваться ученые. Победителя определят при помощи аплодисментов.

Подобные мероприятия называются Science Slam. Основателем необычного формата считается немец Грегор Бюнинг. В 2010 году он организовал вечеринку, во время которой ученые в баре представили свои исследования. Со временем Science Slam стали проводить в других городах Германии, а позже формат прижился и в России.

В Екатеринбурге «батл» ученых впервые прошел в декабре 2014 года.

- Партнером этого вечера в формате Science Slam стал Уральский институт управления – филиал РАНХиГС. Впервые на уральском «слэме» все выступления будут связаны не с техническими, как раньше, а с гуманитарными дисциплинами! Общая тема проекта — «Современный мир». Ученые поговорят о различных аспектах жизни человека в современном обществе, - рассказали в пресс-службе Уральского института управления.

Science Slam пройдет в екатеринбургском клубе «Фабрика» (Центральный рынок, 6). Ожидается, что зрителями шоу станут более 150 человек. Они и выберут победителя словесного поединка ученых при помощи аплодисментов – уровень шума замерит специальный электронный прибор.

Вот некоторые темы, о которых предложат задуматься зрительскому жюри:

- У кого больше прав: у мужчин или женщин? - стоит ли заводить свое дело или корпорации поглотят любой бизнес? - может ли государство быть «сервисным»?

Science Slam начнется в 19:30.