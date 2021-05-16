В Екатеринбурге с начала года произошло 82 ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, почему в городе происходят ДТП. Только с начала года в уральской столице случилось 82 аварии, в результате которых погибли 2 человека, 110 пострадали, из них 8 несовершеннолетних.

- Высокая скорость является усугубляющим фактором, который повышает тяжесть дорожно-транспортных происшествий. С увеличением средней скорости возрастает и вероятность возможной аварии. Водитель и пассажиры автомобиля при движении с высокой скоростью подвергаются значительно большей опасности получить травмы в результате столкновения. В отношении «уязвимых» участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты, соотношение между скоростью и тяжестью повреждений носит особенно катастрофический характер, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

В связи с этим госавтоинспекторы проводят акцию, чтобы напомнить о правилах дорожного движения. Поучаствовать может любой желающий, выложив фотографию в своих социальных сетях под общим хештегом #ДорогиДляЖизни #StreetsForLife.