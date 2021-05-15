Ехала по встречной: в Новоуральске женщина за рулем Ford спровоцировала ДТП

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В субботу днем в Новоуральске произошла авария с участием трех автомобилей. Столкнулись Skoda, Ford и Mitsubishi. По информации областного ГИБДД в ДТП пострадали два человека.

- По версии инспекторов ДПС столкновение спровоцировала женщина, сидевшая за рулем Ford и ехавшая по встречной полосе движения, - рассказали в областном ГИБДД.

В аварии пострадала сама виновница ДТП, а также водитель Skoda, с которым Ford столкнулся лоб в лоб. На месте работают полицейские, им предстоит выяснить настоящую причину аварии.