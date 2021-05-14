В выходные Свердловскую область накроет порывистым ветром

Если ветер и гроза застали вас на улице, держитесь подальше от остановок, легких построек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели Свердловской области предупреждают, что в ближайшие выходные в регион накроет сильным ветром, его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Также ожидаются грозе, сохраняется высокая пожарная опасность в лесах.

- В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить, - предупреждают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Если ветер и гроза застали вас на улице, держитесь подальше от остановок, легких построек, линий электропередач. Не стоит прятаться от грозы под деревьями и одиночно стоящими предметами. О любых происшествиях необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».