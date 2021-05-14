В Екатеринбурге изменят движение транспорта из-за ремонта трамвайных путей на Технической

Движение по участку на Технической будет закрыто из-за ремонта путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном районе Екатеринбурга из-за ремонта путей на Технической временно изменится движение трамвайных маршрутов. Один из них - 12 маршрут, курсирующий от остановки 7 Ключей до ВИЗа, будет закрыт. Он не будет ездить с 00:00 15 мая до 05:00 17 мая.

Кроме того, в этот же период времени меняется схема движения трамвайных маршрутов №№ 7, 10, 13, 24 от остановки «Таганский ряд» до станции «7 Ключей».

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Для автомобилистов на время работ будет перекрыто движение на переезде по улице Технической, вблизи дома № 28а. Движение будет направлено по улицам Технической и Надеждинской.

Екатеринбуржцев попросили обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее планировать маршрут передвижения.