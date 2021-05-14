Рэпер собирался представить в Екатеринбурге новую сольную программу Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Екатеринбурге, завтра, 15 мая, на сцене концерт-холла «Свобода» должен был выступить Элджей. Рэпер собирался представить новую сольную программу. Но выступление, которое так ждали фанаты Элджея в столице Урала, решили отменить.

- Отменили из-за разногласий с организаторами, - рассказали в концерт-холле «Свобода».

Организаторы концерта же сообщили в группе ВКонтакте, что концерт не может состояться в связи с «рекордно низкой реализацией билетов, вызванной последствиями пандемии и неблагоприятной обстановкой для посещения мероприятий».

- Со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы сохранить шоу и перенести его на осень, однако артист принял решение об отмене, – написали организаторы.

Деньги за купленные билеты вернут. Для этого нужно обратиться на сайт, на котором он был приобретен.