В центре Екатеринбурга заметили голого мужчину возле часовни

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге сегодня утром, 14 мая, горожане в самом центре города - на Площади Труда возле часовни заметили голого мужчину.

- Сидим у часовни в сквере на перекрестке Пушкина - Ленина. Тут голый мужчина молится, - рассказал подписчик группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

Очевидцы вызвали полицию. Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, сообщение поступило в отдел полиции № 5.

- Мужчина удален из общественного места. Причины подобного поведения гражданина выясняются, - рассказали в полиции.