В Белоярском спасли двоих мужчин, которые провалились в канализационный колодец

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Белоярский двое мужчин едва не погибли, провалившись в канализационный колодец. Прибывшие на место спасатели выяснили, что один из пострадавших уже без сознания и погрузился в воду, второй также едва не захлебнулся. Специалист МЧС поняли, что счет идет на минуты.

- При помощи веревок в колодец спустился пожарный Сергей Галимуллин, из-за опасности отравления канализационными газами огнеборец работал в дыхательном аппарате. Спуск осложнял узкий проем канализационного люка, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

С помощью веревок и специальных аппаратов огнеборцы подняли пострадавших на поверхность, при этом один из мужчин уже не подавал признаков жизни. До прибытия медиков спасатели сумели привести его в чувство. Пострадавших госпитализировали в местное медицинское учреждение.