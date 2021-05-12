В Первоуральске зооспасатели пришли на помощь коту, выпавшему с пятого этажа

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

В Первоуральске зооспасатели пришли на помощь коту, который выпал с балкона пятого этажа. Хвостатый оказался в ловушке этажом ниже. Оказалось, что квартира заброшенная и необитаемая, а балкон закрыт решеткой, поэтому спустить переноску с приманкой на веревке невозможно.

- Веревки были закреплены за опоры перил в подъезде и пропущены через балкон заявительницы. Оказавшись у балкона с кошкой, я увидел, что она проявляет беспокойство, к рукам подходить не собирается и, похоже, ищет возможность спрыгнуть от меня вниз, - рассказывает зооспасатель Евгений Зенков.

Чтобы не допустить дальнейшего побега кота, его захватили специальной удочкой через решетку. Несмотря на буйное сопротивление усатого, его удалось упаковать в мешок и передать хозяевам. Уже через несколько минут после спецоперации животное доставили домой.