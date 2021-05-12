Движение будет ограничено из-за ремонта трамвайных путей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге почти на месяц перекроют улицу на Старой Сортировке. Движение будет ограничено из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке Технической и Дружининской. Горожан просят заранее планировать свой маршрут передвижения.

- Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Эфес» закроет движение транспорта по улице Дружининской с 4 по 30 июня 2021 года, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, что из-за строительных работ в екатеринбурге перекроют еще два участка - с 2 июня по 30 сентября движение по улице Крылова, от Татищева до Крауля. Здесь рабочие будут строить сети теплоснабжения. И с 7 июня по 18 июля - на перекрестке улиц Посадской и Белореченской. На этом участке специалисты будут возводить тепломагистраль.