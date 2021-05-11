Мужчину задержали в квартире у его коллеги, в изнасиловании которой его обвиняют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 41-летнего мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании женщины, с которой он вместе ухаживал за бездомными животными в одной из организаций города. По данным следователей, екатеринбуржец напился и начал приставать к знакомой, когда гостил у нее дома 27 апреля 2021 года.

- Находясь в жилище женщины, обвиняемый стал употреблять спиртное, а потом совершил в отношении хозяйки инкриминируемые ему преступления сексуального характера. После этого мужчина уснул, а пострадавшая сообщила о произошедшем в полицию, - рассказали в СК по Свердловской области.

Полицейские приехали в квартиру женщины и задержали обвиняемого на месте преступления. Оказалось, что мужчина уже был ранее судим за разбой и убийство.

- До описываемых событий проживал он на территории Екатеринбурга, по месту своей работы. После задержания мужчина признал свою вину в содеянном, посетовав на то, что «столь развязно» он повел себя из-за изрядного количества выпитого им алкоголя», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сейчас обвиняемый находится под стражей и ждет суда.