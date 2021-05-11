На Урале инспекторы ГИБДД устроили погоню за парнями, угнавшими машину у отца

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Большой Исток в минувшие праздники инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем на ВАЗ-21093. Молодой человек не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться от них в лесу. Сначала водитель удирал от инспекторов на автомобиле, а затем бросив машину бросился бежать.

- В ходе несения службы экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ-21093. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако требование полицейских он проигнорировал и, увеличив скорость, продолжил движение. Включив световые и звуковые сигналы, полицейские организовали преследование, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Молодого человека все же удалось задержать. Оказалось, что за рулем отечественного автомобиля, был 18-летний парень без прав. В машине также находился его друг, у отца которого они взяли автомобиль, чтобы покататься.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сейчас водителю придется нести ответственность за шесть нарушений: за управление автомобилем без прав, за нарушение правил использования ремней безопасности, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, за управление с нарушением требований ОСАГО, за движение по тротуарам и за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Автомобиль инспекторы поместили на спецстоянку.

Отметим, что всего за десять выходных дней сотрудниками ГИБДД зарегистрировали почти 1,5 тысячи нарушений ПДД, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения и отсутствием водительских удостоверений. Больше 600 водителей в эти праздники сели за руль в алкогольном и наркотическом опьянении. При этом почти 80 из них ранее уже привлекались к ответственности за такие правонарушения. Теперь им грозит уже уголовная ответственность.