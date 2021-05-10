«Урал» обыграл «Ростов» в последнем домашнем матче сезона

Игра проходила на «Екатеринбург Арене». Фото: ФК «Урал»

На «Екатеринбург Арене» сегодня встретились наш футбольный клуб «Урал» и «Ростов». Это был последний домашний матч сезона и закончился он победой «шмелей».

- Первый тайм прошел с преимуществом нашей команды. Подопечные Юрия Матвеева много били по воротам Песьякова и создавали яркие эпизоды в чужой штрафной площади, - рассказывают в пресс-службе ФК «Урал». - Хороший момент возник у Егорычева с Гаджимурадовым. Оба игрока нанесли плотные удары, но голкипер гостей отразил два выстрела.

Но уже на 36 минуте «шмели» забили гол. Его автор, Рамазан Гаджимурадов, технично обыграл защитника «Ростова». Во второй половине игры мяч был по большей части у игроков «Ростова», но попасть в ворота «Урала» им так и не удалось.