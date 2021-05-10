Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт10 мая 2021 18:38

«Урал» обыграл «Ростов» в последнем домашнем матче сезона

Победный гол забил Рамазан Гаджимурадов
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Игра проходила на «Екатеринбург Арене». Фото: ФК «Урал»

Игра проходила на «Екатеринбург Арене». Фото: ФК «Урал»

На «Екатеринбург Арене» сегодня встретились наш футбольный клуб «Урал» и «Ростов». Это был последний домашний матч сезона и закончился он победой «шмелей».

- Первый тайм прошел с преимуществом нашей команды. Подопечные Юрия Матвеева много били по воротам Песьякова и создавали яркие эпизоды в чужой штрафной площади, - рассказывают в пресс-службе ФК «Урал». - Хороший момент возник у Егорычева с Гаджимурадовым. Оба игрока нанесли плотные удары, но голкипер гостей отразил два выстрела.

Но уже на 36 минуте «шмели» забили гол. Его автор, Рамазан Гаджимурадов, технично обыграл защитника «Ростова». Во второй половине игры мяч был по большей части у игроков «Ростова», но попасть в ворота «Урала» им так и не удалось.