В Екатеринбурге сгорел склад

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня днем, 8 мая, сгорел склад на улице Июльская. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Пожарные боролись с огнем больше получаса.

- В 15:24 поступило сообщение о пожаре. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 6 минут. В ходе разведки было установлено, что горит кровля пристроя к одноэтажному зданию. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

В тушении пожара были задействованы 24 сотрудника МЧС и семь единиц пожарной техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.