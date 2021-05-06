Накануне Дня радио студенты радиофака помыли в Екатеринбурге памятник изобретателю радио

В пятницу 7 мая все, кто имеют отношение к радиовещанию, а также, кто просто учился на «радийных» факультетах будут праздновать День радио. А накануне праздника, по традиции, студенты радиофаков в Екатеринбурге отправились к памятнику изобретателю радио Александру Попову и тщательно помыли его.

- В этом году мы организуем праздник в онлайн-формате, но сохраняем все многолетние традиции, - пояснили в Институте радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета. - В социальных сетях будут запущены интерактивные игры и турниры, состоится онлайн-концерт.

А вот традиционного шествия студентов и выпускников радиофакультетов к памятнику Попова в офлайновом формате завтра не состоится. Пройдет оно в онлайне.

- Традиционные кричалки и лозунги участники оставят в навигационных сервисах по пути от здания радиофака к памятнику Попову, - добавили в институте.