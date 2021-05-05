Синоптики пообещали екатеринбуржцам похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге в ближайшие дни. Завтра, в четверг, 6 мая, в столице Урала днем ожидается похолодание до +11,+13 градусов и кратковременный дождь. В ночное время температура воздуха отпуститься до +5,+7 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В пятницу, 7 мая, ночью похолодает до +3,+5 градусов. Зато днем столбики термометров вновь покажут от +18 до +20 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков. Сильного ветра, как накануне, не ожидается.

В субботу, 8 мая, в ночное время температура воздуха составит +7,+9 градусов, в дневное - от +20 до +22 градусов.