На вокзал в Екатеринбурге 6 мая ретропоезд привезет исторический эшелон

Ретропоезд поведет раритетный паровоз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне исторический эшелон «Поезд идет на восток» завтра, 6 мая, прибудет на железнодорожный вокзал Екатеринбурга. После остановки эшелона в 11:00 на станции устроят праздничный концерт, где прозвучат стихи и песни о войне.

Ретропоезд поведет раритетный паровоз. В составе эшелона будет вагон аптека-операционная, солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, платформы с военной техникой, а также платформа-сцена. Зайти в них и осмотреть смогут все желающие.

- Историческая реконструкция позволит воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки вальса встречали поезда, возвращающиеся с фронта, - рассказали в пресс-службе свердловской железной дороги.

Отметим, что исторический эшелон уже побывал на станциях Чайковская, Пермь-1 и Чусовская в Пермском крае. Сегодня он приезжал в Кушву и Нижний Тагил.

Из Екатеринбурга поезд отправится на восток. В субботу, 8 мая эшелон сделает остановку на станции Богданович. А в День Победы, 9 мая он прибудет в Камышлов. После этого поезд отправится в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.