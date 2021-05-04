Уральский бутлегер продал немаркированного алкоголя на 2,3 миллиона рублей

Мужчина собирался заработать на перепродаже нелицензированного товара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции. Силовики считают, что такого алкоголя он продал на сумму свыше 2,3 млн рублей.

По версии следствия, 51-летний мужчина в декабре 2020 года купил у неустановленных людей немаркированный алкоголь. Бутлегер собирался продать его по цене ниже рыночной и заработать. При этом лицензии, выдаваемой Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, у мужчины не было.

- Обвиняемый приобрел свыше 1,5 тысяч бутылок и 86 канистр спиртосодержащей продукции, подлежащей в обязательном порядке маркировке специальными (акцизными) марками, стоимостью свыше 2,3 млн рублей. Согласно заключению экспертов, представленные жидкости содержат в своем составе этиловый спирт, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина обвиняется по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере». Сейчас его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.