В Екатеринбурге поймали грабителя с Эльмаша

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали грабителя, который успел «прославиться» на Эльмаше. 24 апреля он ограбил салон сотовой связи, а уже через три дня убежал с чужой женской сумочкой. Примечательно, что в обоих случаях он действовал достаточно нагло и бесхитростно. Во время ограбления магазина она разбил витрину молотком.

- Он попросил зажигалку и закурил, после чего между ними завязался разговор. В ходе беседы женщина поставила свою сумку на лежащий рядом бетонный блок. Докурив сигарету, незнакомец зашел в магазин. Через некоторое время мужчина выбежал обратно и, схватив сумку, принадлежащую гражданке, скрылся в ближайших дворах, - рассказывают в пресс-группе УМВД.

Как выяснилось, 27-летний грабитель оказался рецидивистом. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы. Добавим, что в Нижнем Тагиле задержали парня, который выращивал марихуану в своем гараже.

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