В Екатеринбурге гастарбайтеру светит срок за пост в Instagram

30 апреля мужчину задержали сотрудники УФСБ. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на 23-летнего парня за призывы к терроризму. Обвиняемый – уроженец Узбекистана. В уральскую столицу приехал два года назад на заработки. Но недавно южанин привлек к себе внимание силовиков за деятельность в соцсетях.

- В социальной сети «Инстаграм», используя учетную запись под названием «omonillo...» распространил видеоматериалы с призывами к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие терроризм, - рассказал «КП» источник в силовых структурах.

30 апреля мужчину задержали сотрудники УФСБ. Сейчас на него завели уголовное дело по статье 205.2 по ч.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Сейчас он находится под стражей и ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.