В Екатеринбурге байкер насмерть сбил пешехода и сам чуть не погиб

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге открылся мотосезон и за ними последовали ДТП с участием байкеров. 18 апреля водитель мотоцикла Honda насмерть сбил пешехода на улице Таватуйской. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. 28-летний байкер тоже пострадал – с переломом плеча и закрытой черепно-мозговой травмой он был госпитализирован.

В ГИБДД напоминают всем участникам движения о соблюдении правил дорожного движения.

- Перед тем, как сесть за руль мотоцикла, необходимо получить право на управление транспортными средствами категории «А» (с 18 лет). Для управления мопедами, скутерами с объемом двигателя не более 50 куб.см. водительское удостоверение категории «М» можно получить с 16 лет, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Также все водителям двухколесного транспорта необходимо носить мотошлем и специальную защитную экипировку. Обязательно соблюдать скоростной режим и не выезжать на встречную полосу.